Pētījums: pēdējos gados gandrīz trīs reizes pieaugusi valsts loma biznesa finansēšanā

“Pētījuma dati lieliski izceļ to, ka aktuālajā ekonomiskajā vidē, kad naudas cena ir augsta, valsts loma uzņēmēju līdzfinansēšanā pieaug. Tas nozīmē, ka mums šādos apstākļos ir jāmeklē risinājumi kreditēšanas veicināšanai Latvijā. Pēdējos 3 gados "Altum" aizdevumos uzņēmējiem ir izsniedzis 339 miljonus eiro, taču esam spēruši soļus, lai stiprinātu finansējuma pieejamību arī 2024. gadā, ieviešot atvieglojumus attiecībā uz nodrošinājumu. Turpmāk aizdevumos līdz 100 000 eiro netiks vērtēts nodrošinājums un atkarībā no aizdevuma apjoma tas vai nu nebūs nepieciešams vispār, vai par to kalpos komercķīla. Interese par šo piedāvājumu janvāra mēnesī sevišķi nākusi no reģioniem – līdzfinansējuma pieteikumu skaits no uzņēmumiem ārpus Rīgas teritorijas veido aptuveni 95%,” atklāj "Altum" valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš.