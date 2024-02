Siguldas novada izdevumi šogad būs 60,19 miljoni eiro

Pērn pašvaldība pirmo reizi izsludināja līdzdalības budžeta konkursu, stiprinot iedzīvotāju iesaisti novada attīstībā. Apstiprinot līdzdalības budžetu 81 187 eiro, plānots īstenot trīs projektus - vienu no katras teritoriālās vienības. Būtiski, ka no 2025.gada līdzdalības budžetam jābūt vismaz 0,5% no pašvaldības vidējiem viena gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa faktiskajiem ieņēmumiem, kas tiek aprēķināti par pēdējiem trim gadiem. Tādējādi nākamgad šī summa var pieaugt.