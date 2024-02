Turcija, kas ir kļuvusi par vienu no galvenajiem Krievijas sabiedrotajiem tirdzniecības jomā, apgādājot agresorvalsti ar dažādām precēm, kas aizstāj sankcionēto produkciju, 2024. gada sākumā strauji samazinājusi produktu piegādes. Ņemot vērā problēmas ar Turcijas bankām, kas sākušas bloķēt maksājumus no krievu kompānijām, eksports no Turcijas uz Krieviju janvārī samazinājies par 39%, vēsta “Reuters”.