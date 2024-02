Foto ⟩ IKEA laiž klajā kolekciju, kas daļēji izgatavota no pārstrādātām darbinieku uniformām

No 2020. līdz 2022. gadam IKEA visā pasaulē ieviesa jauna dizaina darba apģērbu saviem darbiniekiem IKEA klientu apkalpošanas vietās. Līdz ar uniformu maiņu iepriekšējā dizaina apģērbi tika apkopoti un nodoti pārstrādei.

Tas bija sākumpunkts pilotprojektam ar mērķi izpētīt, kā lietoto darba apģērbu pārvērst otrreizējos izejmateriālos un kā izstrādāt un pārvaldīt visus IKEA pārstrādes procesa posmus, no tekstilatkritumu savākšanas līdz jaunu preču ražošanai no tiem. Projekta rezultātā radusies VÄXELBRUK tekstilizstrādājumu kolekcija, kas no 2024. gada februāra ir pieejama atsevišķos IKEA veikalos Eiropā.