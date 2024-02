Koka mēbeļu eksports pagājušajā gadā samazinājies par 22,2%

Koka mēbeles pērn no Latvijas izvestas kopumā 190,605 miljonu eiro apmērā, tostarp uz Dāniju - 51,043 miljonu eiro apmērā, kas ir 26,8% (pirms gada - 27,9%) no kopējā koka mēbeļu eksporta un par 25,3% mazāk nekā 2022.gadā.

Zemkopības ministrijas dati liecina, ka Latvijā koka mēbeles visvairāk ievestas no Polijas - 32,857 miljonu eiro vērtībā, kas ir par 6,7% mazāk nekā 2022.gadā un 36,2% (pirms gada - 33,7%) no kopējā koka mēbeļu importa.

No Lietuvas pērn Latvija ievedusi koka mēbeles par 14,308 miljoniem eiro, kas ir kritums par 2,9% un veidoja 15,8% (pirms gada - 14,1%) no kopējā koka mēbeļu ieveduma, bet no Itālijas - par 9,344 miljoniem eiro, kas ir par 25,3% mazāk nekā pirms gada un 10,3% (pirms gada - 12%) no kopējā koka mēbeļu importa.