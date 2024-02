Ģenētiski modificētu organismu lietošana pārtikā nerada riskus videi, apgalvo eksperti

Kampaņas "Ejam dillēs!" projektu vadītāja Šarlote Lamberte norāda, ka pie šādiem secinājumiem eksperti nonāca kampaņas "Ejam dillēs!" rīkotajā diskusijā "Ģenētiski modificēti organismi pārtikā un lauksaimniecībā", kurā tika diskutēts par to, kas ir ĢMO, to lietošana pārtikā un to ietekme uz lauksaimniecību un vidi.