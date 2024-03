ES brīdina par apkures cenu pieaugumu ziemā pēc Krievijas un Ukrainas gāzes darījuma beigām

Kad 2024. gada 31. decembrī beigsies piecu gadu tranzīta līgums, ko Maskava un Kijiva parakstīja 2019. gadā, tas netiks atjaunots, kas nozīmē, ka Eiropas Savienība zaudēs aptuveni piecus procentus no kopējā gāzes importa apjoma. Gāzes tranzīta pārtraukšana caur Ukrainu galvenokārt ietekmēs Centrāleiropu un Dienvidaustrumeiropu, teikts EK sagatavotajā iekšējā dokumentā, par kuru ziņo “Politico”. Memorandā piebilsts, ka, ja to pavadīs ilgāks aukstuma periods, tas var radīt “sliktāko scenāriju” valstīm, kas ir atkarīgas no Ukrainas gāzes tranzīta.