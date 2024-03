Tiešsaistes sarunas ⟩ Vesela un laimīga. Ginekologi skaidros, kā sevi pasargāt no dzemdes kakla vēža

Latvijā dzemdes kakla vēzis ik gadu tiek atklāts katrai sešpadsmitajai sievietei, savukārt katru mēnesi no šīs slimības mirst desmit daiļā dzimuma pārstāves. 99% gadījumu šo saslimšanu izraisa cilvēka papilomas vīruss (CPV). Par laimi, tas ir viens no retajiem vēža veidiem, kuru iespējams diagnosticēt priekšvēža stadijā, turklāt no tā sevi iespējams pasargāt ar vakcīnu. Diemžēl, par spīti tam, mūsu valstī saslimstība un mirstība no dzemdes kakla vēža joprojām ir viena no augstākajām Eiropā. Tādēļ Dzemdes kakla vēža izglītības fonds aicina vērot tiešraidi, uzzināt, kā sevi pasargāt no šīs saslimšanas, un anonīmi uzdot interesējošos jautājumus.