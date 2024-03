Austrija gatavojas "izsviest" no sava gāzes tirgus Krieviju; Ukraina var palīdzēt

Pati kompānija paziņojusi, ka pašlaik tai ir pietiekami daudz citu piegādātāju un tā pati iegūst gāzi Norvēģijā. Nepieciešamības gadījumā patērētāji var iegūt gāzi no citiem avotiem, ne Krievijas. Tomēr – esot spēkā līgumam ar “Gazprom”, Austrijai ir jāturpina maksāt par Krievijas gāzi. Līdz ar to OMV “iemet bumbu valdības pusē” – ja tā vēlas atteikties no Krievijas gāzes, ir nepieciešams juridisks pamatojums.