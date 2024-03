Eiropā arvien vairāk mobilo sakaru operatoru plāno vai jau ir sākuši īstenot 2G vai 3G tīklu atslēgšanu. “Cullen International” pagājušā gada vasarā veiktais pētījums liecina, ka 11 no 31 Eiropas valstīm vismaz viens operators pilnībā jau bija atslēdzis 3G tīklu.

Viens no iemesliem, kādēļ vecāku paaudžu sakaru tīkls joprojām tiek izmantots, it īpaši 2G, ir tādēļ, ka to izmanto “ierīce-uz-ierīci” (M2M) tehnoloģijas.