Nospļauties par Moldovu un pāvestu

Brīnišķīgās Krievijas, kas vēlas mieru un taisnību visā pasaulē, propagandētājs Solovjovs, runājot par prorietumniecisko Moldovas politisko virzību, paziņoja, ka šī valsts kļūšot par lidlauku, no kura pacelšoties F-16 lidmašīnas, kas tikšot izmantotas ne tikai triecieniem Ukrainā, bet arī Krievijā. Līdz ar to Moldova būšot leģitīms Krievijas mērķis, kuru noslaucīt no zemes virsas. "Moldovu nav žēl, nospļauties par Moldovu," paziņoja Solovjovs. Proti, Kremļa ideologi nekautrējoties paziņo, ka ir valstis, kuras iznīcināt "nav žēl", vēl vairāk - Krievijai uz to ir visas tiesības.