Dānijas izdevumi aizsardzībai pārsniegs NATO mērķi

Pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā, kas daudzām Eiropas valstīm kalpoja par modinātāja zvanu un lika pastiprināti pievērsties savu aizsardzības spēju stiprināšanai, NATO palielināja minimālo prasību aizsardzības izdevumiem no nepilniem 1,5% no iekšzemes kopprodukta (IKP) līdz 2% no IKP.