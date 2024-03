"Maxima" komentē izskanējušo informāciju par pircēju maldināšanu, uzdodot ievestos gurķus par Latvijas

"Ir publiski pieejama informācija par to, ka Polija lielos apmēros iepērkot dārzeņus, it īpaši gurķus no Krievijas. Vienlaikus līdzīga izskata gurķi lielos apjomos jau šobrīd Latvijas lielveikalos tiek tirgoti ar norādītu izcelsmes valsti Polija," atzīmē LOSP dalīborganizācijas "Latvijas dārznieks" valdes priekšsēdētājs Jānis Bērziņš. Tāpat viņš uzsver, ka ir pamats domāt vai nenotiek masveida iedzīvotāju maldināšana un Eiropas tirgus kropļošana.