Liepājai - 399! Pilsēta ar vērienu atzīmē dzimšanas dienu

Šovakar no plkst.19 līdz 23 var doties pastaigā "Izgaismotā Liepāja". Šī gada vadmotīvs ir "Jaunatklāj vietējo!" - tā būs iespēja nedaudz novirzīties no ierastā maršruta un ieraudzīt pilsētu no cita skata punkta, sola pašvaldība.