Kariņš intervijā mudina Lielbritāniju sekot Latvijas piemēram un atjaunot obligāto militāro dienestu

Savukārt bijušais Lielbritānijas armijas ģenerālštāba vadītājs Ričards Danats žurnālistiem pauda, ka Lielbritānijas situācija tomēr atšķiroties no Latvijas.

"No Latvijas skatupunkta, atrodoties tik tuvu Krievijai, totālā aizsardzība ir pavisam loģiska," viņš sacīja. "Mums, atrodoties soli tālāk, vajadzētu koncentrēties uz totālo atturēšanu. Mums jākāpina aizsardzības budžets un atturēšanas spējas."

Divi Lielbritānijas valdības ministri šomēnes aicināja premjerministru Riši Sunaku palielināt Lielbritānijas aizsardzības tēriņus no pašreizējiem 2% no IKP līdz "2,5% un vairāk", kā arī trīs bijušie Lielbritānijas aizsardzības sekretāri un pašlaik amatā esošais aizsardzības sekretārs Grānts Šapss norādījuši, ka aizsardzībai vajadzētu tērēt 3% no IKP.