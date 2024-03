"Džordžam jau ir desmit, viņu vairs nevar pasargāt no notiekošā". Kā Velsas princese par vēzi pateica bērniem

Karaliskās ģimenes bērni, piecus gadus vecais princis Luiss, desmit gadus vecais princis Džordžs un astoņus gadus vecā māsa princese Šarlote pirms publiskā paziņojuma par princese vēža diagnozi, tika droši nogādāti no skolas uz ģimenes lauku māju.

Ģimene nākamās trīs nedēļas pavadīs kopā ģimenes svētnīcā Anmer Hall, kas ir daļa no Sandringemas, kurā tradicionāli karaliskā ģimene apmeklē Lieldienu dievkalpojumu. Šogad tas notiks bez Velsas prinča un princeses ģimenes līdzdalības. Bērni skolā neatgriezīsies līdz 17. aprīlim.

"Džordžam tagad ir jau desmit gadu un viņš nevar vairs tikt pasargāts no visa notiekošā," laikrakstam "The Sunday Times" sacīja kāds avots. "Kad ziņas izplatīsies skolā, viņš nevarēs no tā visa izvairīties."