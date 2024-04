PVD nosauc uzņēmumus, kas šogad pirmajā ceturksnī ieveduši pārtikas produktus no Krievijas un Baltkrievijas

Starp uzņēmumiem, kas pārtikas produktus no minētajām valstīm ieveduši gan pērn, gan arī šogad pirmajā ceturksnī, ir AS "Amber Latvijas balzams", SIA "Agerona", SIA "Aizkraukles saldumi", SIA "Apeks serviss", SIA "Arkadia Trade", SIA "Asti Group", SIA "Avento", SIA "Balt Color", SIA "Belevskaya pastila", SIA "Blumbergi MN", SIA "Compass Transit", SIA "DCL", SIA LSEZ "Ekers Stividors LP", SIA "Elpis", SIA "Global Medicus", SIA "Grace Baltic", SIA "Jaunzeltiņi", SIA "Lenaks", SIA "Loģistika AG", SIA "Mango Trade", SIA "MG Trade", SIA "Monolith Baltic", SIA "NL Continental Baltic", SIA "Perviz", SIA "Prodimpekss loģistikas grupa", SIA "Ritalekss", SIA "Sapnis-L", SIA "SWL.LV", SIA "Tabakas nams grupa", SIA "Tirgobalt-X", SIA "Transit Service Agency", SIA "Trialto Latvia", SIA "Universal Financial Group LTD", SIA "Vermats", SIA "Ventspils Grain Terminal", SIA "Vija SP", SIA "Viktorija un J", SIA "Viola Farma" un SIA "WT Terminal".