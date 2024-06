Ūdens "magnēts" sejas ādai - viss nezināmais par hialuronskābi

Farmaceite stāsta, ka cilvēki, kuri meklē aptiekās kosmētikas līdzekļus, nereti to dara grūtāku ādas problēmu risināšanas rezultātā. Viens no visbiežākajiem iemesliem ir pārlieku liels ādas sausums kā rezultātā rodas pat ādas zvīņošanās. "Te būtiski ir konsultēties ar farmaceitiem, jo ne vienmēr šajā gadījumā derēs visbarojošākais, treknākais vai eļļainākais sejas krēms, kā to iedomājušies ir klienti. Tas ir tāpat, kā mēs izkaltušo koku mēģinātu apliet ar olīveļļu, bet mēs taču laistām to ar ūdeni. Tas pats ir nepieciešams arī sausajai ādai - papildu mitrums," skaidro farmaceite.