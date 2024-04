"Sēdies, divi". Ārvalstu investori kritiski vērtē publiskā sektora darbu investīciju piesaistē

Pētījuma autors uzsver, ka investori norāda, ka pietrūkst rīcības, motivācijas no publiskā sektora, vairāk ir uz procesu, nevis rezultātu orientēta rīcība, un nav redzama progresa. Visvairāk investori novērtē sadarbību ar Ekonomikas ministriju (11 no aptaujātajiem 66 minēja pozitīvu sadarbību), Valsts ieņēmumu dienestu (VID) (deviņi no 66), un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (septiņi no 66) Savukārt 10 no aptaujātajiem ārvalstu investoriem minēja VID kā institūciju, kur investoriem ir bijusi vismazāk veiksmīgā sadarbība, kam seko Rīgas pašvaldība un asociētās institūcijas (10 no 66).