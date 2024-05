Praktiskas un funkcionālas dārza mēbeles privātmājas pagalma labiekārtošanai

Gaumīgas un funkcionālas dārza mēbeles tavam pagalmam

Markīze 004445, 250 cm

Ja dārza nojume vai saulessargs nav piemērotākais variants tavam pagalmam, šāda ērti lietojam markīze būs lielisks risinājums, kas pasargās gan no saules, gan nelieliem nokrišņiem, vienlaikus izcili papildinot mājokļa eksterjeru un āra terasi. Markīze izgatavota no izturīga metāla rāmja, savukārt apdare izgatavota no laikapstākļu un UV staru izturīga poliestera. Markīze ir viegli un ērti uzstādāma. Markīzei ir ērti lietojams rokturis, kas ļaus bez problēmām to atvērt vajadzīgajā pozīcijā.