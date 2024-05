Rietumi pamatīgi atpaliek: Krievija spēj daudz ātrāk un lētāk saražot artilērijas lādiņus

To, ka Rietumi atpaliek no Krievijas artilērijas lādiņu ražošanas jomā, atzīst arī NATO valstu izlūkdienesti. Pēc to novērtējuma Krievijas aizsardzības nozare saražo 250 000 artilērijas lādiņu mēnesī jeb 3 miljonus gadā, kamēr Eiropas Savienība un ASV kopīgiem spēkiem spēj saražot vien 1,2 miljonus lādiņu gadā.