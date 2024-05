Starp reģioniem algu pieaugums pirmajā ceturksnī bija divciparu skaitlis visur, izņemot Kurzemi (plus 9,1%), ko visdrīzāk izskaidro tranzīta nozares nedienas un divu lielo ostu klātbūtne. Visstraujāk algas pieauga zemāko algu reģionā Latgalē (plus 12,5%), kas ir acīmredzami saistīts ar lielo sabiedriskā sektora īpatsvaru ekonomikā. Rīgā, kur ir liels augsti atalgoto nozaru īpatsvars, algas auga lēnāk nekā vidēji (plus 10,7%). Strautiņš skaidro, ka nevienlīdzību mazinošs apstāklis ir arī ienākumu pārdale no kapitāla par labu darbiniekiem, jo algas aug daudz straujāk nekā kopprodukts.