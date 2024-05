Pārkarsis tālrunis? 8 ieteikumi, kā to novērst

Pārkarst var ikviens tālrunis

Kā pārbaudīt tālruņa temperatūru?

Neatkarīgi no tā, vai tālrunis tiek uzlādēts, atrodas dīkstāvē vai veicat tajā aktīvas darbības, tālrunim ir droša iekšējā temperatūra, kas tam jāuztur, lai tā darbība netiktu pārtraukta, tas neaizdegtos vai pat eksplodētu. Diemžēl nav vienkārša veida, kā pārbaudīt ierīces iekšējo temperatūru. Agrāk daži tālruņi šo informāciju rādīja iestatījumu izvēlnē, taču šāda iespēja vairāk nav pieejama. Šobrīd ir pieejamas dažādas lietotnes, ar kuru palīdzību var pārbaudīt tālruņa temperatūru, un tās iespējams lejupielādēt tāpat kā jebkuru citu lietotni. Lai būtu droši, ka tālrunim nepastāv pārkaršanas risks, ir vērts atcerēties, ka optimālā iekšējā temperatūra tālruņiem svārstās no 0°C līdz 35°C, taču arī temperatūra no 36° C līdz 43°C joprojām tiek uzskatīta par normālu. Savukārt, ja temperatūra pārsniedz 43°C, tālrunis ir nekavējoties jāatdzesē.