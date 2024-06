Noskaties Valsts autoceļus joprojām uztur viens monopolists

Svētdien, 9. jūnija, rītā Rīgas ostā ienāca kuģis “Phillip Bay”. Tas no Ēģiptes Damietas ostas izbrauca 23.maijā. Tā krava paredzēta uzņēmumam “Lat Salt Trade”, kas ir viens no diviem uzņēmumiem, kas šopavasar ar LAU slēdzis līgumu par kopumā 33 tūkstošu tonnu sāls piegādi, par to samaksās divus miljonus eiro. Otrais – Lietuvas uzņēmums “Keluva” – nebija iztirgojis visus iepriekšējās ziemas sezonas no Marokas savestos krājumus un jau tagad paspējis tos izvadāt pa LAU noliktavām.