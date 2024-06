Vienā no skaistumkopšanas saloniem Rīgā ir iespējams norēķināties par pakalpojumiem kriptovalūtā. TVNET+ pētīja: cik tas ir izdevīgi tirgotājiem un kādēļ šādi risinājumi Latvijā netiek ieviesti it visur? Turklāt no 30. jūnija Latvijā, kā arī visā Eiropas Savienībā (ES) sāk darboties jaunais Eiropas kriptoaktīvu regulējums. Vieni eksperti šo regulējumu atbalsta un paredz nozares uzplaukumu, taču citi uzskata, ka vietējā tirgū kriptovalūtas gaida bēdīgs liktenis.

No nodokļu likumdošanas viedokļa norēķini kriptovalūtā ir leģitīmi, tomēr jāņem vērā grāmatvedības uzskaites specifika. VID skaidro: tā kā kriptovalūta nav oficiāla valūta Latvijā un tai nav likumīga maksāšanas līdzekļa statusa, tad to grāmatvedībā uzskata par preci. Piemēram, ja uzņēmumam ir kriptovalūta (kas jāuzskaita krājumu sastāvā), tad, nopērkot par to preces savam veikalam, kriptovalūtu apmaina pret šo iegādāto preci. No viena krājuma posteņa rodas cits krājuma postenis.