The Insider: Kādēļ SVF un Pasaules Bankas prognozes nav precīzākas par nejaušo skaitļu ģeneratoru

Skaidrs, ka tad, kad situāciju ietekmē ar ekonomiku nesaistīti faktori (piemēram, koronavīruss), visas prognozes ir veltīgas, taču arī tīri ekonomiskas krīzes eksperti nespēj labi prognozēt. Piemēram, ekonomistiem izdevās prognozēt ražošanas samazināšanos gada beigās tikai katrā trīsdesmitajā (!) gadījumā, liecina pētījums, kurā tika aplūkotas SVF, Pasaules Bankas un neatkarīgu nevalstisko analītiķu prognozes 63 valstīs no 1994. līdz 2014. gadam. “Recesijas tiek prognozētas ļoti reti,” rezumēja tā autors, SVF makroekonomists Prakašs Loungani. Laikraksts “Financial Times” konstatēja, ka

Cits pētījums, kurā izmantoti dati no 602 fonda aizdevumu programmām no 1992. līdz 2019. gadam, liecina, ka SVF sistemātiski pārvērtē to valstu IKP pieaugumu nākotnē, kurām iepriekš ir bijuši augsti atveseļošanās rādītāji, un otrādi – valstu ar zemiem ienākumiem un zemu izaugsmes līmeni atveseļošanās rādītāji tiek novērtēti pārāk zemu. Faktiski prognozētāji vienkārši pārceļ pagātnes rādītājus nākotnē.