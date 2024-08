Ļaut telefonam pilnībā izlādēties, pirms atkal to uzlādēt līdz maksimumam ir viena no sliktākajām lietām, ko var darīt ar akumulatoru.

Tādējādi ir vērts atteikties no šāda paraduma, jo tas kaut nedaudz ļauj pagarināt tālruņa akumulatora mūžu. Akumulatora degradācijas ātrums ir atkarīgs no daudziem faktoriem, tostarp no tā, kā tas tiek lādēts.