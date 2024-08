Kamēr daudzviet Latvijā, jo īpaši Latgalē, ļaudis sūkstās par slikto ābolu ražu, citur tā padevusies gaužām laba – tā, ka pietiek pašiem, kaimiņiem un plašajam radu pulkam. Kad ābolmaizes jau apēstas, kompoti un ievārījumi savārīti, laiks domāt par citiem veidiem, kā tos pārstrādāt. Viens no tiem ir arī ābolu sulas spiešana, un to Latvijā nodrošina ne tikai vietējie, bet brauc pat firmas no mūsu kaimiņvalstīm. Vai ābolu sulu spiešanas bums jau sācies? Vai rindās jāpavada vairākas stundas? To vaicājām ābolu sulu spiedējiem.