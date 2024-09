Uz neliela zemesgabala Rīgas Klusajā centrā atrodas trīs vēsturiskas ēkas. Divas no tām celtas pagājušā gadsimta sākumā kā īres nami, tās projektējis slavenais arhitekts Mihails Eizenšteins. Ielas nams ir vēl senāks – celts 1877. gadā pēc arhitekta Apollona Edelsona projekta. Ēkas ir vecas, un dzīvokļu īpašnieku ieguldījumi tajās nekad nav bijuši lieli. Vien nolaistās fasādes atgādina par izseno godību. Rīgas dome pēc vairākām informatīvām vēstulēm ar norādi sakārtot jūgendstila arhitektūru ķērās pie drastiskākām metodēm – atzina ēkas par vidi degradējošām un uzlika paaugstināto – 3 % no kadastrālās vērtības - nekustamā īpašuma nodokli (NĪN). Līdz ar to dzīvokļiem NĪN gadā pieauga 15 reizes.