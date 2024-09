Noskaties Jaunajos elektrovilcienos darbību sākuši biļešu reģistratori

“Jaunā biļešu reģistrēšanas kārtība ir daļa no mūsu pakalpojumu modernizācijas procesa. Līdz ar to man ir prieks, ka spējam mūsu pasažieriem nodrošināt patiešām mūsdienīgu pārvietošanās pieredzi, ko sniedz jaunākās bezkontakta tehnoloģijas. Vienlaikus biļešu pašreģistrācija atvieglos darbu arī mūsu konduktoriem kontrolieriem, radot iespēju vilciena personālam koncentrēties uz daudzpusīgāka atbalsta sniegšanu pasažieriem,” pauž AS “Pasažieru vilciens” valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors.