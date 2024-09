Ar vizīti Hjūstonā sākas vēsturiski lielākā Latvijas tirdzniecības misija uz ASV

Jau pirmajā vizītes dienā plānots parakstīts saprašanās memorandu starp ASV uzņēmumu “KBR”, kurš ir viens no vadošajām ASV projektēšanas inženiertehnisko risinājumu jomā un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmumu “GI Termināls”. Saskaņā ar vienošanos “KBR” piedāvās patentētu inženiertehnisko risinājumu un aprīkojumu jaunas aviācijas degvielas (SAF) ražotnes izveidei ar paredzamo jaudu līdz 100 kilotonnām gadā. Plānots, ka aviācijas degviela tiks ražota no CO₂ izmešiem un ūdeņraža. Partnerība ietvers arī konsultācijas un cita veida atbalstu.

Latvijas līdzšinējā eksporta tirdzniecības bilance ar ASV ir nepilns miljards eiro, no kuriem ap 50 procentiem veido pakalpojumu eksports. Tas būtiski atšķiras no kopējā Latvijas eksporta portfeļa, kur ap 70 procentiem veido tieši preču eksports. Arī šajā tirdzniecības misijā uz ASV 80 procenti dalībnieku ir pakalpojumu eksportētāji. Pārstāvētas ir tādas nozares kā datu uzglabāšana, IT pakalpojumi, finanšu tehnoloģijas, loģistika, mākslīgā intelekta risinājumi un citas nozares.