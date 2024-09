Mediķu arodbiedrība aicina rast papildu naudu nozarei, samazinot finansējumu aizsardzībai

Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) sēdē norādīja, ka veselības nozarei pagājušajā gadā papildu tika piešķirts vislielākais finansējums no visām nozarēm - 275 miljoni eiro, un ka šī finansējuma daļa saglabājas gan nākamajā gadā, gan aiznākamajā gadā.

Keris Siliņai nepiekrita. "Tas būtu ļoti jauki, ja šī nauda tiktu pievienota pie reālā nozares finansējuma, kas ir bijis iepriekšējā gada beigās, bet diemžēl tā tas nav," sacīja Keris, norādot, ka nozares finansējums pagājušā gada beigās bija aptuveni 1,8 miljardi eiro, bet 275 miljoni eiro tika pievienoti pie tā finansējuma, kas bija gada sākumā - aptuveni 1,6 miljardiem eiro. Līdz ar to, realitātē nozarei šogad bijuši papildu 80 miljoni eiro, kas faktiski ļāvis to proporcijā no iekšzemes kopprodukta noturēt aptuveni iepriekšējā gada līmenī, atzīmēja Keris.