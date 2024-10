Iztēlojieties cilvēku, kuram jūs, neko nejautājot, par visiem simts procentiem uzticētu bērnu. Precējusies daudzbērnu māmiņa, priekšzīmīga pedagoģe no valstī pazīstamu konservatīvu politiķu ģimenes. Smalka, kopta, labi ģērbusies, ar atbruņojošu smaidu. Tāda bija 34 gadus vecā Mērija Ketrīna Leturna (Letourneau), kad sākās viņas un 12 gadus vecā Vilija Fulalau (Vili Fualaau) vētrainais mīlas romāns jeb, citiem vārdiem, pieaugušas sievietes seksuālā vardarbība pret bērnu. Skolotājas rīcība pārbiedēja un pašos pamatos satricināja rietumu sabiedrību. Jo izrādījās, ka bērnam briesmas var draudēt no paša uzticamākā cilvēka. Tas noveda pie vienas no skaļākajām tiesu lietām 1997. gadā, bet ar to ne tuvu viss nebeidzās.