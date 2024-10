Video Raidījums: Latvijas iedzīvotāju uzkrājumu apmērs otrajā pensiju līmenī izraisa satraukumu

Kopumā lielāks vai mazāks otrā pensiju līmeņa uzkrājums ir 1,3 miljoniem iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 72 gadiem. Otrais pensiju līmenis jeb valsts fondētais pensiju uzkrājums ir daļa no sociālās apdrošināšanas maksājuma, kuru ik mēnesi automātiski ietur no algas un novirza uzkrājumam.