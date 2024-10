Uzmanību, utis! 5 biežāk pieļautās kļūdas nejauko parazītu apkarošanā

New Africa/Shutterstock

Foto: New Africa/Shutterstock

Utis ir bieži sastopama problēma, īpaši ģimenēs ar bērniem, kas apmeklē skolas vai bērnudārzus. Ikviens, kas reiz saskāries ar šo problēmu, zina, ka atbrīvošanās no nejaukajiem parazītiem var būt pat ļoti izaicinošs process. Kā pasargāt bērnu no utīm un kādas ir biežāk pieļautās kļūdas to apkarošanā. Atbildes uz šiem jautājumiem sniedz "Apotheka" sertificētā farmaceite Ivanda Krastiņa.