Eksperti: Latvijas ekonomikas stagnācija ir ieilgusi, vārga atgūšanās varētu būt gaidāma tikai nākamgad

Savukārt krasi nelabvēlīgās gada dinamikas pārmaiņas - līdz samazinājumam par 2,4% pretstatā daudz mērenākajam 0,5% kritumam otrajā ceturksnī ir saistītas ar pandēmijas un pēcpandēmijas laikā pazīstamo bāzes efektu, kura "raksturs ir kļuvis ļoti temperamentīgs", skaidro Strautiņš. Ekonomists norāda, ka pērnā gada trešais ceturksnis patīkami izceļas uz gada kopējā fona, jo tad IKP izmaiņu skaitļi bija plus 0,8% pret iepriekšējo periodu, un plus 3,6% pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu. Līdz ar to Strautiņš atzīmē, ka šī gada "dziļā gramba ir pērnā gada izciļņa spoguļattēls".