Mājokļu sarunas Moderna māja, kuru var uzcelt pat mēneša laikā

Moduļu mājas kļūst par vienu no populārākajām izvēlēm privātmāju būvniecībā, un to iegādi atbalsta arī “Swedbank”, piedāvājot dažādus finansējuma veidus. “Swedbank” hipotekārās finansēšanas jomas eksperte Marika Toma ne tikai pastāstīs, kāpēc moduļu mājas ir iecienītas un ko ņemt vērā pirms šādas mājas iegādes, bet arī atklās, kur gūt vērtīgu informāciju par citiem ar mājokli saistītiem jautājumiem. Piemēram, "Swedbank" blogā, video stāstos un podkāstā "Mājokļu sarunas", kurā zinošie eksperti stāsta ne tikai to, kas ir aktuāls būvniecībā un privātmāju energoefektivitātes uzlabošanā, bet arī dalās ar vērtīgiem padomiem interjera dizaina jautājumos, kā arī iztirzā dažādus juridiskos jautājumus saistībā ar mājokli.