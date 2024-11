Jau nākamgad Latvijā sāksies lielāka mēroga būvdarbi "Rail Baltica" pamattrasē

Vienlaikus AS "RB Rail" valdes locekle Kitija Gruškevica intervijā aģentūrai LETA skaidroja, ka Latvijā būvniecības stratēģiju ir plānots sākt tieši ar dienvidu posmu. Tas ir nepieciešams, lai pēc iespējas ātrāk savienotos ar Lietuvas robežu, kā arī šim posmam pirmajām būvatļaujām ir saņemts finansējums.

"Ja mēs runājam par taisno koridoru, lai savienotu Lietuvu ar Igauniju, tad arī tur visi pamata risinājumi no projektētāju puses ir iesniegti, bet mēs šobrīd esam uz nelielas pauzes, gaidot apstiprinājumu no valdības pirmajai kārtai, kā tieši mēs Latvijā šo trasi būvēsim un vai mēs arī apstiprinām optimizācijas variantus. No tā arī ir atkarīgs, kā mēs tālāk projektēsim šo pamattrasi," norādīja Gruškevica.