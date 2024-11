Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" zīmols reģistrēts kā preču zīme

SIA "Lielais dzintars" saņēmusi apliecinājumu no Patentu valdes par to, ka Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" vārdiskā zīme un logotips no šā gada 20.augusta ir reģistrēts kā preču zīme, informē "Lielais dzintars" sabiedrisko attiecību speciāliste Anita Lazdeniece-Grīnberga.