Pirms pusgada es ar 20 eiro kabatā devos iekarot Zāļu tirgu, ziemas saulgriežiem tuvojoties, dodos inspicēt Ziemassvētku tirgu Doma laukumā, kas darbosies no 29.novembra līdz 2. janvārim. Vai tirgū var iegūt Ziemassvētku sajūtu? Un cik par to jāsamaksā? Vai var nokomplektēt dāvanas visai ģimenei? Un vai bērnus ņemt līdzi uz šo tirgu ir finansiāli prātīga doma?

Taču nu pie lietas, jo 20 eiro prasās tikt iztērēti. Sāksim ar to, ka atšķirībā no Zāļu tirgus, kur varēja iegādāt zāļu vainagus, vaiņagus un kroņus nopirkt nevar. Es biju cerību spārnota tagad iegādāties adventes vainagu... Taču vēlos uzteikt, ka viss tirgus ir ļoti skaisti izrotāts, netrūkst foto stūrīšu, kur piemesties. Sēdi Ziemassvētku veča krēslā vai pie spoguļbumbas sniegavīra, visur pilnīgs pinterests un instagrams. Ja būtu jārīko skaistumkonkurss, tad to noteikti dabūtu “Ledus vīni”, jo viņu mājiņas ir izrotātas ar mētru un kadiķu vītnēm. Ar kadiķiem izrotāti arī viņu kokteiļi, kas pasniegti ledus glāzēs ar sausā ledus dūmiem un niedru salmiņiem. Tāds baudījums maksā 10 eiro. Ja “Ķirsis mežā” ir iepaticies, tad 30 eiro - un puslitrs gardās dziras ir tavs.