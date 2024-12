"airBaltic" faktiski ir gatava pamatkapitāla samazināšanai, norāda Briškens

"Nevēlos spekulēt ar datumiem, bet Latvijas puse galvenos mājasdarbus ir izdarījusi. Esam faktiski gatavi arī pamatkapitāla samazināšanas noslēgšanai, kas ir viens no priekšnosacījumiem investora ienākšanai kapitālā, to sakārtojot," sacīja Briškens.

Jautāts, kādēļ "airBaltic" pamatkapitāls aizvien nav samazināts, Briškens teica, ka valdība šogad 30.augustā nolēma, ka pamatkapitāla sakārtošana ir viens no nosacījumiem jebkāda kapitāla piesaistei uzņēmumam. "Līdz ar to vai nu brīdī, kad būs noslēgts līgums ar investoru, vai būs skaidrība, kad varētu notikt akciju sākotnējais publiskais piedāvājums (IPO), tad pamatkapitāls arī tiks samazināts," skaidroja ministrs.

Jautāts, vai to nevajadzētu izdarīt pirms akcionāra līguma noslēgšanas, viņš sacīja, ka šo procesu ir iespējams sinhronizēt. "Tad, kad ir skaidrība par stratēģisko investoru un IPO iespējamiem datumiem, tad to vēl var paspēt izdarīt. Pamatkapitāla samazināšana ir viens no priekšnosacījumiem "airBaltic" kapitāla piesaistei, tādēļ sekojam līdzi, kurā brīdī notiks virzība uz līguma parakstīšanu," teica ministrs.