Ekonomists: eksportā un iekšzemes pieprasījumā nākamgad būs lēns pieaugums

Investīciju dinamika vēsturiski ir bijusi visgrūtāk prognozējama, to var dēvēt par Latvijas ekonomikas melno zirdziņu, atzīmē ekonomisks, piebilstot, ka "spēles loģika saka, ka 2025.gadā zirdziņam ir jāizdara drosmīgs lēciens pāri figūrām, kas to iespiedušas no visām pusēm." Eiropas Savienības (ES) fondu apguves un "Rail Baltica" pamattrases būvniecības neatliekamība, procentu likmju kritums, neizpārdoto dzīvokļu krājuma samazināšanās, ambiciozie ražotāju plāni nozīmē, ka investīcijas nevar nepieaugt. Par saprātīgu cerību diapazonu uzskatāms investīciju kāpums 5-10% robežās, norāda Strautiņš.