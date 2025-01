Nopietnu avio incidentu skaits kopumā katru gadu arvien samazinās, secina asociācija

"Baltijas reģionā no vienas puses esam it kā atkopušies, tomēr viss joprojām nav tik ļoti labi kā gribētos - Krievijas izraisītā kara efekts, loģistikas piegāžu ķēžu izmaiņas un dažādi gaisa telpu izmantošanas aizliegumi joprojām ļoti jūtami ietekmē mūsu reģiona aviokompānijas, to sadarbības partnerus un principā ietekmē to darbības rezultātus," norādīja Vestfāls.