Neraugoties uz to, ka Krievijas atrašanās kaimiņos uz investīciju iespējām šeit liek raudzīties ar zināmu piesardzību, tomēr prakse rāda, ka līdz ar globālās finanšu tirgus konjunktūras maiņu Baltijas tirgū ir vērojams akciju cenu kāpums. Turklāt atšķirībā no daudziem Rietumu tirgiem, kur pašreizējā ciklā lielākais kāpums jau varētu būt aiz muguras, šeit tas, iespējams, ir tikai savā sākuma stadijā. Tāpat mazsvarīgs nav fakts, ka ieguldījumiem Baltijas valstu biržās atšķirībā no Rietumu tirgiem brokeru komisijas ir mazākas vai pat vispār netiek piemērotas. Kuri uzņēmumi pēdējā gada laikā piedzīvojuši straujāko kāpumu un kādas varētu būt potenciālās tirgus tendences šogad, “TVNET+” skaidros raksta turpmākajā gaitā.