Latvijā decembrī pieauga elektroenerģijas cena

Martinsone skaidro, ka to galvenokārt ietekmēja par 13% zemākas plūsmas no Somijas uz Igauniju, kas daļēji saistāms ar 25.decembrī konstatēto Somijas-Igaunijas starpvalstu savienojuma "Estlink 2" bojājumu. Tā rezultātā līdz remontdarbu pabeigšanai 2025.gada 1.augustā no kopējās Somijas-Igaunijas starpvalstu savienojumu uzstādītās jaudas (1016 MW) būs pieejami 358 MW ("Estlink 1"). Tāpat par 7% samazinājās plūsmas no Polijas uz Lietuvu.