Dabas daudzveidībai nepieciešama cilvēka iesaiste

Jākopj arī privātie meži

«Svarīgi būtu mērķtiecīgi virzīties uz to, ka ikdienas meža apsaimniekošana ir daļa no sugu aizsardzības un nepieciešamajiem biotopu apsaimniekošanas darbiem. Plānojot ikdienas meža apsaimniekošanu, jau tagad tiek ievēroti dažādi aizsargājamām sugām un biotopiem labvēlīgi noteikumi, piemēram, saglabāti bioloģiski veci koki vai to grupas, daudzviet saimnieciskā darbība tiek ierobežota sezonālā laikā, lai netiktu traucēta sekmīga sugu ligzdošana. Tomēr neapšaubāmi ir un būs teritorijas, kur jāveic mērķtiecīgi darbi, lai ilgtermiņā saglabātu tās dabas vērtības, kuras esam atzinuši par īpaši saudzējamām,» – M. Kalniņš uzskata, ka cilvēka aktīva rīcība sugu daudzveidības saglabāšanā kļūst arvien nepieciešamāka.