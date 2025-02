Vai Latvijas meža nozare spētu pielāgoties potenciālajiem ASV ievedmuitas tarifiem?

Savukārt, pieņemot, ka ES un Kanāda nevarēs apmierināt ASV vēlmes un ievedmuitas tarifi tiks ieviesti, no ES ievedmuitu ieviešot 10% apmērā un no Kanādas to palielinot par desmit procenta punktiem, lielā mērā Eiropas un Latvijas ražotāju globālā konkurētspēja nemainīsies, jo viens no lielākajiem koksnes apjomiem ASV tiek importēts no Kanādas, kas ES ir tiešā konkurence, uzsver LKF viceprezidents. Tomēr, ja Kanādai ar ASV izdosies vienoties par tarifu nepacelšanu un vienlaicīgi ES ievedmuitas tarifi tiks ieviesti, konkurētspēja Latvijas ražotājiem samazināsies.