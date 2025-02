Foto un Video Atslēgšanās no Krievijas elektrotīkla pagaidām Latvijā nekādas problēmas nav radījusi

Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis (no kreisās) un AS "Augstsprieguma tīkls" valdes priekšsēdētājs Rolands Irklis Rēzeknes apakšstacijā, kur tiek veikta atslēgšanās no Krievijas apvienotās energosistēmas (BRELL), lai kopīgi ar Lietuvu un Igauniju pievienotos Eiropas energotīklam.

Foto: Ieva Leiniša/LETA