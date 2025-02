Latvijā no Krievijas un Baltkrievijas importēto preču kopējā vērtība pērn sarukusi par trešdaļu

Tostarp no Krievijas 2024.gadā Latvijā ievestas preces 395,635 miljonu eiro vērtībā, kas ir par 34,8% jeb 211,04 miljoniem eiro mazāk nekā 2023.gadā, bet no Baltkrievijas - 149,047 miljonu eiro vērtībā, kas ir kritums par 14% jeb 24,19 miljoniem eiro.

Dati arī liecina, ka 2024.gadā imports no Krievijas un Baltkrievijas veidoja kopumā 2,5% (2023.gadā - 3,3%) no kopējā Latvijas importa apmēra, bet eksports uz Krieviju un Baltkrieviju veidoja kopumā 6,3% (6,8%) no kopējā Latvijas eksporta apmēra.