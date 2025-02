"Longo" un "Mango Insurance" Pārveido Lietoto Automašīnu Tirdzniecības Nozari Baltijas valstīs

Iedomājieties standarta, ne-luksusa krosoveru no aptuveni 2020. vai 2021. gada ar 2 litru dzinēju un četru riteņu piedziņu. Atkarībā no konfigurācijas, tā cena svārstītos no 23 000 līdz 30 000 eiro. Tas pats auto, ja tas būtu jauns, maksātu vismaz par 30% vairāk. Protams, ja Jūs novērtējat mieru, Jūs novērtēsiet 3, 5 vai pat 7 gadu 100 000 km garantiju, kas nāk ar jaunu automašīnu. Pat, ja tas nozīmē papildu regulārus izdevumus par apkopi un pārbaudēm autorizētos servisa centros.